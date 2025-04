Jorge Rial atraviesa un momento de profunda angustia debido a la creciente implicación de su hija Morena en una causa judicial que investiga una serie de robos en la zona norte bajo la modalidad escruche. El caso se remonta a enero, cuando la joven fue acusada de integrar una banda delictiva.

Conmovido por la situación, Rial asumió el cuidado de su nieto Amadeo, contrató al abogado Fernando Burlando y logró la liberación de Morena. Sin embargo, los problemas no se detuvieron. Recientemente, aparecieron nuevos chats que agravan aún más su situación judicial. En el programa DDM (América), el periodista Martín Candalaft reveló conversaciones que demostrarían que la joven tenía un rol central en la banda, más allá de ser la conductora del vehículo. La Justicia ahora evalúa si podría ser considerada la organizadora de los asaltos.

"En uno de los robos, ella ofrece usar la camioneta de su padre", detalló Candalaft. Además, reveló un dato estremecedor: "En una charla, ella confiesa que utilizaba a su bebé como coartada para evitar ser detenida".

La reacción de Jorge Rial

Ante la consulta de la periodista Evelyn Von Brocke, Jorge Rial se mostró agotado y contundente: "Se tiene que defender ella sola", afirmó. Y sentenció: "En realidad, no tendría que haber hecho nada de todo esto".

Por otro lado, Yanina Latorre reveló en su programa Sálvese quien pueda de América, que el conductor estaría evaluando la posibilidad de solicitar la tenencia de su nieto Amadeo: "Su papá, Rial, quiso ocuparse de Francesco (el hijo mayor de Morena), pero no lo dejaron, y por eso ella lo terminó dejando en Córdoba", explicó Latorre. "Hoy me contaron que Rial habría dicho en su entorno que tiene ganas de sacarle el bebé a More, porque esto es una locura", concluyó la conductora.