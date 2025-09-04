Durante su participación en el programa Perros de la Calle (Urbana Play), el periodista y meteorólogo José Bianco compartió una experiencia profundamente personal que vivió hace 15 años: fue testigo directo del atropello y posterior muerte de un joven a la salida de un boliche en la avenida Figueroa Alcorta. La víctima, Diego Tanuscio, tenía apenas 20 años y falleció en el lugar.

“Murió un chico delante mío. Yo fui el primero en llegar cuando lo atropelló un auto en Figueroa Alcorta, en el 2010, saliendo de un boliche a las cuatro de la mañana”, relató con emoción Bianco, quien estuvo junto al joven en sus últimos instantes de vida. “Vi cuando dejó de respirar, pero todo con cierta calma, a pesar del drama que se vivía ahí, sobre todo los amigos que estaban desencajados”, agregó.

Conmovido, confesó que durante años sintió la necesidad de comunicarse con la familia para transmitirles, algo que él consideraba importante: “Siempre me quedé con ganas de hablar con sus padres para decirles que estuve ahí, pero no me animé”.

Finalmente, el encuentro se dio. Federico Tanuscio, hermano de Diego, escuchó el relato al aire y accedió a conversar con Bianco. En un intercambio cargado de emoción, agradeció profundamente al periodista por haber acompañado a su hermano en ese momento tan difícil.

“Me encantaría agradecerle que le dio paz y tranquilidad, porque escuché mil versiones, todas diferentes... Y esta historia, la verdad, es la que me hace bien escuchar”, dijo Federico, quien también compartió un recuerdo personal muy íntimo: la última vez que vio a su hermano, antes de viajar, no se despidió con un abrazo. “Así que la próxima vez que vaya a Argentina, me gustaría abrazarte para cerrar el ciclo”, le propuso a Bianco.

El periodista, por su parte, le transmitió un mensaje de alivio que había guardado durante años: “Quería decirte que en ningún momento lo vi sufrir, ni padecer el drama. Se lo notaba tranquilo. Yo me quedé al lado de él, tratando de tocarlo para ver si tenía pulso, le apoyé la mano encima y me quedé esperando a los amigos”.

Federico cerró la charla con palabras conmovedoras: “Te quiero dar las gracias porque nadie me habla de mi hermano, es un tema tabú, y a mí me encanta que hablen de él porque es una forma de mantenerlo vivo. Gracias por contar su historia y por acompañarlo en sus últimos minutos”.