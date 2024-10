José María Listorti cancelado en la pantalla del Trece

Como ocurre en la mayoría de los canales de televisión abierta, los ajustes y cambios de programación se "llevan puesto" muchas veces a ciclos que no rinden mucho.

Este es el caso de lo que está haciendo el Trece en un momento de reestructuración y buscando cómo competir con su rival directo, Telefe.

Con muchos cambios en mente, ahora se conoció la primera baja en el canal del solcito. Por decisión de la gerencia se cancela el programa de juegos "100 Argentinos Dicen", conducido por José María Listorti, en reemplazo de Darío Barassi.

Fue Ángel de Brito, quien en su programa de streaming, reveló: “En noviembre, se levantan Poco Correctos y 100 argentinos dicen de Canal 13. Les acaban de avisar a toda la producción”.

En una reciente entrevista en LAM, Listorti compartió sus pensamientos sobre la decisión. El conductor expresó: “Termina en noviembre, también con el programa del Pollo, todos los programas empiezan y terminan y me tocó que este dure cinco meses. Yo aparentemente tengo que dejar de grabar la semana que viene porque tengo programas adelantados”.

“Ayer me enteré de todo, el productor me dijo que terminaba en noviembre. Son las reglas del juego. Me gustaría hacerlo cuarenta años más, es un programa que me divierte, hay un clima hermoso, el formato siempre me gustó. Me duele, pero tengo que aceptar”, comentó Listorti.

Feliz por el tiempo recorrido en el Trece, el también humorista expresó: “Yo estoy muy contento, volver a Canal Trece, volver a ver a los técnicos, a los de maquillaje, lo contento que se pusieron los chicos en el canal, yo me quedo con eso. Los laburos van y vienen. El formato es muy cerrado, no puedes darle mucha vuelta”.