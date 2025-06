Juan Reverdito desplazado en La Noche de los Ex

En las últimas horas Juan Reverdito se quejo en un programa de televisión por haber sido excluido del panel de La Noche de los Ex y dejó entrever una mala relación con Robertito Funes Ugarte.

En este sentido, el reconocido conductor decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos. La polémica se encendió tras los dichos del exparticipante de Gran Hermano, quien manifestó sentirse desplazado dentro del programa emitido por Telefe.

“Me mandaron un mensaje el jueves donde no estaba en la lista. Me dijeron que iban a probar con otro participante. Me sorprendió. Me explicaron que es un panel rotativo”, expresó Reverdito, visiblemente molesto. Y agregó con tono crítico: “Es difícil estar en un panel donde yo no tengo experiencia y compartir espacio con chicos que hace tres años que vienen como panelistas. Tenés una desventaja terrible. Y más si el conductor no te ayuda para nada”.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y el mendocino se mostró desconcertado por los dichos de Reverdito: “En mi programa hablan todos. Son nueve personas al aire y hago lo posible para que se luzcan cada uno de ellos”, explicó el conductor.

Con un tono calmo pero firme, Robertito aclaró que sigue las directivas del equipo de producción durante el programa: “Si uno no pudo hablar en un bloque, abro el siguiente con esa persona. Pero también sigo órdenes del control. Si el tema no rinde o alguien no redondea una idea, me indican pasar a otro”.

Sobre la supuesta exclusión, fue categórico: “Hay solo cuatro panelistas fijos. El resto son rotativos, y Juan es uno de ellos. Es un muchacho muy trabajador y desde la producción siempre se los tiene en cuenta. Me sorprende lo que dijo. Seguramente volverá en breve”.

Mientras tanto, el clima en torno al reality más popular de la televisión argentina sigue generando repercusiones. Y como suele pasar en la casa más famosa del país, también afuera: nadie quiere quedarse sin su minuto de cámara.