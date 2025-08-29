Juana Repetto anunció que espera a su tercer hijo

Apenas cinco meses después de confirmar su separación de Sebastián Graviotto, Juana Repetto sorprendió a todos con una noticia que nadie esperaba: la actriz está embarazada de su tercer hijo.

El anuncio llegó a través de sus redes sociales, donde primero generó expectativa con un mensaje en sus historias: “Acabo de tirar la bomba del año en un reel. Yo te avisé”. Luego, en un video publicado en su feed, comparó su presente con el de otras mujeres recién separadas: mientras algunas se divertían saliendo de fiesta, ella pasaba sus días entre análisis de sangre y ecografías. La confirmación final llegó con la imagen de un test positivo.

La actriz, que hace poco inauguró su casa propia junto a sus dos hijos tras más de un año de obra -proyecto que había comenzado con Graviotto pero que decidió continuar sola-, vuelve a estar en el centro de la escena con esta noticia.

Repetto es mamá de Toribio, de 9 años, y de Belisario, de 4, fruto de su relación con Graviotto, con quien estuvo en pareja durante 15 años. Aunque no reveló la identidad del padre de su tercer hijo, muchos de sus seguidores especulan con la posibilidad de que se trate de una reconciliación con su ex, hipótesis que aún no fue confirmada.