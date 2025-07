Juana Tinelli lloró en las redes sociales y compartió un momento complicado

Acostumbrada a mostrar sus trabajos como modelo y su estilo fashionista, Juanita Tinelli sorprendió este miércoles al abrir su corazón en redes sociales.

A través de un emotivo video en TikTok, se mostró llorando y angustiada, en la intimidad de su hogar, y reflexionó sobre el difícil momento personal que está atravesando.

“Uso y muestro esto porque quizás a alguien le ayude, o quizás no. Esto soy yo, en esta etapa de mi vida, sabiendo y reconociendo muchas cosas”, escribió en la descripción del video. Con apenas 22 años, Juanita es una de las influencers más seguidas entre los jóvenes, y su publicación rápidamente generó una ola de comentarios y muestras de apoyo.

“Sé que el dolor no es eterno, pero a veces cuesta creerlo cuando se convierte en un estado de vida”, expresó con honestidad. La joven también explicó por qué decidió mostrarse vulnerable: “Nunca me mostré así. Pero teniendo un poco de voz y algún alcance, quiero que sepas que no estás solo”.

En el cierre de su mensaje, remarcó que no quiere mostrar solo una imagen idealizada de su vida: “Todos sentimos y somos seres humanos. Te quiero, los quiero, y no voy a mostrarles solo el lado bueno de las cosas”.

Su mensaje fue celebrado por miles de seguidores, quienes le agradecieron por su sinceridad y por visibilizar que, incluso detrás del éxito y la exposición mediática, hay espacio para la fragilidad y la introspección.