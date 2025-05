Jujuy Jiménez fue acusada de ser una "roba maridos"

En las últimas horas, Sofía "Jujuy" Jiménez quedó en el centro de la polémica luego de que la periodista Melina Gadano, exesposa del senador bonaerense Alex Campbell (PRO), la acusara públicamente de haber intentado contactar insistentemente a su entonces pareja.

Todo comenzó cuando la modelo compartió una reflexión en redes sociales sobre las mujeres que “roban maridos”, lo que provocó una fuerte reacción por parte de Gadano.

“Pero lo llamabas al mío insistentemente jajaja”, escribió la periodista en respuesta al comentario de Jiménez, generando revuelo en redes y medios. Frente a la repercusión, la modelo decidió aclarar la situación mediante sus historias de Instagram, asegurando que nunca tuvo contacto con Campbell y que fue él quien le enviaba mensajes sin obtener respuesta.

“Paso por acá a dejar en claro, porque si hay algo que no soy es roba maridos”, afirmó la modelo, quien incluso mostró capturas de pantalla donde se ve que los mensajes del senador estaban en su carpeta de “solicitudes”, lo que indicaría que no lo seguía ni mantenía contacto con él.

“No voy a permitir que ensucien mi imagen. Yo no tengo nada que ver con esta persona”, insistió, y cerró tajante: “A mí podés tildarme de lo que quieras, pero ¿roba maridos? No, señora. Yo no me meto ahí”.

La aclaración de Jiménez buscó poner fin a la controversia y despegarse de cualquier vínculo con el legislador, en un episodio que combinó chismes, política y redes sociales.

La otra parte

Frente al descargo de la modelo, Mel Gadano salió al cruce y aseguró: “Y sí, es verdad, Sofía Jujuy. En 2023 yo estaba en una reunión familiar con mi exmarido sentada en la mesa y sonaba sin parar un teléfono. Agarré sin querer el celular, los dos tenemos iPhone y pensé que era el mío, y dije ‘qué raro, Sofía Jujuy, porque nos cruzamos un montón de veces en un montón de desfiles’. Y no, era el teléfono de mi exmarido”.

“Tres llamadas le tiró. Una, dos, tres. Llamada entrante Sofía Jujuy. No mientas, nadie te preguntó por los chats”, cuestionó sobre su actitud de exponer los mensajes directos. Y continuó: “Aparte, hoy en día los amantes no se siguen por Instagram, eso es un quemo, no vengan a engañar, o sea”.

Indignada Gadano, arrobó a la modelo y le reclamó: “Flaca, cerrá el o... y cómetela, porque estoy diciendo la verdad y lo sabés. Tres llamadas le tiraste. En noviembre, diciembre del 2023″.

A modo de cierre, Gadano aclaró que se separó de su exmarido hace mucho tiempo y que él ya no le importa.