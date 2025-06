Julián Álvarez será papá: la historia de amor del campeón del mundo y Emilia Ferrero

En medio de su participación en el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid, Julián Álvarez sorprendió este domingo al confirmar públicamente que será padre por primera vez.

La noticia fue revelada durante una entrevista distendida en la que el delantero de la Selección argentina, visiblemente emocionado, compartió la feliz novedad junto a su pareja de toda la vida, Emilia Ferrero.

La primicia llegó durante una rueda de prensa tras un entrenamiento del conjunto dirigido por Diego Simeone en Estados Unidos. Fue el periodista Matías Pelliccioni, de TyC Sports, quien le insinuó a Álvarez si celebraría un gol con dedicatoria especial. “¿Vas a ser papá?”, preguntó. El delantero, algo sorprendido pero sonriente, respondió: “Yo no dije nada... Pero si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá. Todavía no lo habíamos anunciado, pero estamos muy contentos”.

La revelación provocó una oleada de reacciones entre hinchas y compañeros. “Ojalá pueda festejar un gol de manera especial mañana”, añadió el cordobés, dejando entrever su entusiasmo ante este nuevo capítulo personal.

Un amor de película

La historia de Julián y Emilia tiene raíces profundas. Se conocieron siendo apenas niños en Calchín, el pequeño pueblo cordobés donde Álvarez creció. “Nos conocimos cuando teníamos 9 o 10 años. Emilia iba a visitar a su abuelo, que vivía ahí, igual que su papá”, recordó el futbolista en el documental Standing Alone, producido por City Studios. Esta producción, parte de la serie Together: Treble Winners disponible en Netflix, relata no solo el ascenso meteórico del delantero desde sus inicios en el Club Atlético Calchín hasta su consagración en Europa, sino también su historia de amor con Ferrero.

¿Quién es Emilia Ferrero?

A sus 24 años, Emilia Ferrero no solo acompaña a Julián en su carrera deportiva, sino que ha forjado su propio camino. Profesora de educación física, actualmente cursa una maestría en entrenamiento y nutrición en la Universidad Alfonso X El Sabio, modalidad online. Además, es una apasionada del hockey, deporte que practica desde los ocho años, y también juega al pádel.

Fanática del fútbol, afición heredada de su padre y de uno de sus cinco hermanos, Emilia comparte con Julián el entusiasmo por el deporte. “Gracias a Dios le gusta ver fútbol. A veces me olvido que hay un partido y es ella quien me lo recuerda”, contó el jugador entre risas. En los últimos tiempos, Ferrero también ha incursionado en el mundo del modelaje, mostrando su versatilidad y curiosidad por explorar nuevos intereses.

Con la llegada de su primer hijo en camino, Julián y Emilia dan un paso más en una historia que empezó en la infancia y que hoy los encuentra unidos en uno de los momentos más significativos de sus vidas.