Julieta Poggio, una de las figuras que más trascendió de Gran Hermano, sorprendió al abrirse sobre los problemas de salud mental que atravesó al salir del reality de Telefe. Invitada a “Almorzando con Juana”, la joven recordó cómo vivió el impacto del regreso al mundo exterior luego de meses de aislamiento.

“Me impactó muchísimo, ahí sentí mi primer ataque de pánico, sentía que no podía respirar”, confesó Poggio. Según relató, el choque fue inmediato: “Me dieron el celular en el hotel en donde te aíslan y la información de cinco meses en un solo lugar para poder ver todos los clips, todo lo bueno y lo feo. Fue mucho porque yo era re chica, tenía 21 años”.

La influencer aseguró que dentro de la casa había vivido la experiencia como unas vacaciones: “Te levantabas, ibas a la pileta y tu único trabajo era ir a nominar y maquillarte”. Pero afuera la realidad fue otra: “Pasaron muchas cosas de las que se tuvo que hacer cargo mi familia, defenderme y estar ahí. Yo no me enteraba de nada y tenía una inocencia muy linda que no se perdió porque no estuvo interrumpida por nadie ahí adentro”, señaló.

En paralelo, Poggio también dejó declaraciones que llamaron la atención en otro programa, “Mi Cielo”, cuando se refirió a la desigualdad y al rol de la Iglesia. “A mí me llama mucho la atención el tema de la pobreza y la desigualdad. Cómo el Vaticano está lleno de oro y de dinero, y la gente va a rezar ahí por los pobres. Cómo hay tanta gente pobre y no se puede repartir todo ese dinero, romper las iglesias y que se termine el hambre mundial”, cuestionó.

De esta manera, Julieta Poggio no solo reveló la intimidad de su paso por el reality que la llevó a la fama, sino que además dejó en claro su mirada crítica sobre temas sociales de gran sensibilidad.