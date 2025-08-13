Tras varias jornadas de audiencias iniciadas la semana pasada, este miércoles 13 de agosto a las 11 horas, se conocerá el veredicto en el juicio que la modelo y conductora Julieta Prandi le inició a su exmarido, el empresario Claudio Contardi, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar grave daño mental a la víctima.

Horas antes de la lectura de la sentencia, Prandi manifestó su expectativa de que el tribunal dicte “una condena ejemplar”. “Que pague los años de vida que me robó, todo el maltrato que padecí. Es la única manera de saldar este horror”, declaró en diálogo con Telenoche desde su casa, visiblemente conmovida.

La modelo volvió a pedir a los jueces la detención provisoria de Contardi, mientras la sentencia quede firme. “Ya se comprobaron todos sus crímenes. No puede gozar de la libertad que gozamos todos. Pasé un infierno y eso deja secuelas de por vida. Me sentí prácticamente secuestrada durante muchos años”, afirmó.

La querella, representada por sus abogados, solicitó la pena máxima de 50 años de prisión. “Una tiene que poder disfrutar de su casa, de su familia, de sus hijos y no vivir esperando qué va a decidir la justicia”, señaló la actual pareja del cantante Emanuel Ortega.

Sobre la demora en llegar a esta instancia, Prandi calificó el proceso como “una agonía muy larga” que se extendió por más de cinco años. “Lograr que me escuchara un tribunal fue un camino de apelaciones, pericias, declaraciones y evaluaciones. Del otro lado, nada, absolutamente nada, a lo que él se haya sometido para demostrar su supuesta inocencia”, dijo.

La conductora subrayó que las víctimas de violencia y abuso enfrentan un “calvario” para ser escuchadas: “En el camino o nos matan o abandonamos la lucha. Es demasiado arduo, con vergüenza, humillación y padecimiento. Hoy estoy en mi casa con un botón antipánico, custodia y esperando una sentencia que creo que puede marcar un antes y un después en la justicia”.

Prandi recordó episodios extremos durante la convivencia con Contardi: “Me robó los documentos, me sacó el celular y lo metió en el freezer para incomunicarme. Me amenazaba diciendo: ‘Vos no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona’. Delante de mis hijos me aseguraba que el maltrato iba a durar años y que iba a sangrar”.

Actualmente bajo tratamiento psiquiátrico y medicación para dormir, la modelo relató el momento posterior a la última audiencia: “Fue la última vez que me escucharon los jueces, después de los alegatos. Les dije que yo ya había estado muerta y que si lo dejaban en libertad me iban a matar dos veces. Cuando salí, me quebré como nunca. Lloré con grito, con entraña. Fue horrible, pero liberador. Creo que fue el punto final, el comienzo de mi nueva vida”.