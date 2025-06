Karina Jelinek: La terrible razón por la que canceló su casamiento con Flor Parise

La esperada boda entre Karina Jelinek y su pareja Flor Parise, que iba a celebrarse en una playa paradisíaca de Tulum, quedó abruptamente suspendida.

Aunque nunca se había confirmado una fecha oficial, todo indicaba que los preparativos estaban en marcha. Sin embargo, en los últimos días, una serie de publicaciones de la modelo encendió las alarmas sobre una posible ruptura.

El primer indicio lo dio Jelinek el sábado por la madrugada, cuando escribió en una historia de Instagram: “Jamás habrá casamiento. Es la persona más tóxica que conocí”. Aunque borró el mensaje a los pocos minutos, fue suficiente para que se viralizara y comenzaran las especulaciones entre sus seguidores.

Lejos de calmarse, el viernes Karina volvió a manifestar su malestar con otro posteo en redes sociales, donde apuntó directamente contra su pareja: “Acaba de encerrar a mi perrito con el que duermo todos los días esta persona”, escribió, sugiriendo que Parise habría tomado represalias a través de la mascota. “Sigo dándole oportunidades, pero no. Ya no quiero más, lo tóxico se sabe”, agregó. El mensaje también fue eliminado poco después.

Paz Cornú, diseñadora de los vestidos de novia y amiga de Jelinek, también dio señales del conflicto. En diálogo con Puro Show, reveló: “Yo le presenté a Flor. Las esperé para la prueba y no vinieron. No sé nada, se llevan bárbaro”, dijo con tono irónico, dejando entrever que algo no estaba bien.

Desde el entorno de ambas reconocen que el clima es tenso y que, por el momento, el casamiento quedó en pausa. Aunque no hay una confirmación oficial de la ruptura, el silencio de Flor Parise y los posteos eliminados de Jelinek pintan un panorama más que claro: el cuento de hadas parece haberse quedado sin final feliz.