Karina Jelinek confirmó que terminó su relación con Flor Parisé

Lo que parecía perfilarse como un año decisivo para Karina Jelinek y Florencia Parisé terminó con un giro inesperado. La modelo anunció oficialmente su separación de la productora con quien compartió seis años de pareja. “Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera”, escribió Jelinek en sus redes sociales, confirmando un rumor que venía circulando desde hace meses.

La noticia no sorprendió del todo: en junio, tras una fuerte discusión, Jelinek había publicado un mensaje en el que hablaba de “una persona tóxica” de la que quería alejarse. Aunque luego se retractó y negó que estuviera vinculado con su vida sentimental, las especulaciones no cesaron. Semanas más tarde volvió a quedar en el centro de la escena al denunciar que su perrita había sido dejada encerrada, hecho que muchos relacionaron con Parisé, aunque la modelo también decidió dar marcha atrás.

Esta vez, sin embargo, la confirmación salió directamente de su boca y, según allegados, la decisión sería definitiva.

Idas y vueltas

Jelinek y Parisé se conocieron en 2017 durante un proyecto laboral. En aquel entonces, Parisé aún estaba casada con el padre de sus hijos, mientras que Karina atravesaba una etapa de desilusiones sentimentales y evitaba hablar de nuevas oportunidades amorosas. La relación comenzó como una amistad y recién en 2019 se transformó en romance, aunque a la modelo le costó hacerlo público.

Para 2023, la pareja se mostraba consolidada y más abierta frente a los medios, aunque siempre intentaron mantener un bajo perfil. Según versiones cercanas, los celos habrían sido un factor recurrente en la relación y, con el tiempo, terminaron desgastando el vínculo.

Con este anuncio, Karina Jelinek cierra un capítulo significativo en su vida personal y abre la puerta a una nueva etapa, lejos de una relación que durante años intentó resguardar de la exposición mediática.