Karina Mazzocco denuncia "operaciones" en su contra

En medio de especulaciones sobre el posible final del programa de América “A la tarde”, su conductora Karina Mazzocco salió al cruce de los rumores y fue contundente al negar cualquier posibilidad de levantamiento del programa del la señal de Daniel Vila.

En diálogo radial con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), la mediática se mostró sorprendida por la insistencia de estas versiones: "Me llama poderosamente la atención porque en el último año creo que lo dijeron unas cuatro veces", expresó.

Mazzocco reveló que en un momento llegó a sentirse molesta por los rumores, pero que una persona influyente en el ámbito de la comunicación la tranquilizó con una frase que decidió adoptar: "Quedate tranquila, ¿por qué no disfrutás de la opereta? A la gente importante le hacen operaciones".

La conductora también aseguró que no se toma estas situaciones a nivel personal, aunque reconoció que la insistencia la llevó a consultar con las autoridades del canal. "Uno va a la cúpula y pregunta. Y me dieron esta explicación. Seré tan importante que me hacen operaciones...", ironizó.

Finalmente, la mediática fue categórica al afirmar que el programa sigue en marcha: "A la tarde sigue, son puras versiones. Somos un equipo de trabajo muy lindo y sólido. Medimos más o menos bien y hago un montón de PNT...", concluyó.