Este fin de semana, el Autódromo del Villicum se vio plagado de figuras internacionales, debido a la disputa de importantes categorías del automovilismo, robándose todas las miradas el tradicional “Desafío de la Estrellas”. Sin embargo, los sanjuaninos se llevaron la sorpresa de encontrarse a la mediática Karina Mazzocco en la zona de boxes de este templo de los fierros.

La modelo llegó a San Juan para apoyar a su hijo, Malek El Bacha. El muchacho de 18 años de edad se desempeña en la categoría “Fórmula 3 Metropolitana”, que disputó una nueva jornada en el citado escenario albardonero. El joven pasó la bandera a cuadros en la sexta posición, a 3,6 segundos de Stefano Polini, que fue el líder.

A pesar de que el motivo principal de su visita fue apoyar a Malek, la conductora quedó fascinada con las postales que le regaló San Juan el pasado sábado 9 de agosto. Incluso compartió varias fotografías de hermosos paisajes locales en sus redes sociales.

“Fin de semana en el autódromo internacional de San Juan con mi hijo corriendo en la Fórmula 3 Metropolitana. ¡La salida de la luna, un espectáculo aparte! Nada que agregar. Solo disfrutar de la hermosura de los regalos diarios que nos hace la naturaleza,” escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Mirá el posteo en cuestión: