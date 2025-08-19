Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, protagonizó un incidente en los últimos días, en el aeropuerto internacional de Ezeiza cuando intentó abordar un vuelo con destino a México, donde tenía previsto realizar una presentación en el marco de una pelea de boxeo.

Las autoridades migratorias le impidieron embarcar al constatar que figura en el Registro de Deudores Alimentarios, lo que le prohíbe salir del país hasta que regularice el pago de la cuota correspondiente a su hija, Jamaica.

El cantante de cumbia 420 se mostró sorprendido por la decisión, aunque reconoció que estaba al tanto de la advertencia realizada por Juan Pablo Merlo, abogado de su expareja, Tamara Báez. “Ahora estamos haciendo la prueba. No sé si puedo salir. Muchas cosas dijeron que no eran certeras. Espero que esta sea otra mentira más de Merlo”, explicó en diálogo con Puro Show mientras aguardaba en la terminal aérea.

Sin embargo, sus expectativas se derrumbaron al momento de hacer los trámites correspondientes: los agentes de Migraciones le confirmaron que no podía abordar el avión. Según informó un cronista de El Trece, que consultó a Merlo, la restricción estaba vigente y no existía posibilidad de que el artista la esquivara. Tras recibir la notificación, L-Gante se retiró del aeropuerto por una puerta alternativa para evitar volver a quedar frente a las cámaras.

La medida obliga al referente de la cumbia 420 a ponerse al día con la manutención de su hija si desea volver a viajar al exterior, un aspecto clave para su carrera, que en los últimos meses lo llevó a realizar giras por distintos países de Europa.

Una reacción inesperada

Lejos de regresar a su casa tras el mal momento en Ezeiza, Valenzuela se dirigió a un boliche de la zona sur bonaerense, donde subió al escenario y ofreció un show sorpresa para los asistentes.

En medio de sus compromisos profesionales, el músico también transita una situación personal compleja. En los últimos días habría intentado recomponer el vínculo con Tamara Báez, aunque ella dejó en claro que prefiere enfocarse exclusivamente en la crianza de Jamaica.