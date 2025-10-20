El cantante de Cumbia 420, L-Gante, vuelve a estar en el centro de la escena judicial tras un confuso episodio ocurrido en la localidad bonaerense de Roque Pérez. La Justicia investiga al artista luego de que fuera acusado de tomar una motocicleta de un oficial de policía y circular a exceso de velocidad al finalizar un multitudinario recital.

Un incidente post-show

El suceso se dio tras la celebración de los 112 años de la inauguración del tren en la localidad, evento que culminó con un show de Elián Valenzuela ante casi diez mil personas. Según el informe policial, una vez finalizada su presentación, L-Gante se subió a su lujoso vehículo BMW y emprendió camino.

Sin embargo, el artista fue detectado por la Superintendencia de Seguridad Región Interior Centro circulando con exceso de velocidad, lo que motivó su detención por agentes de la policía bonaerense en el cruce de las calles Gutiérrez y Soler.

El parte oficial detalla que, en medio del operativo, Valenzuela descendió de su auto para protagonizar una secuencia insólita: "procedió a subirse a una moto Rouser para avanzar unos metros y luego retornar a su auto". El informe subraya que L-Gante también "se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone" y recorrió una pequeña distancia.

El incidente, que el cantante habría minimizado como una "simple broma de mal gusto", fue caratulado por la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez como "hurto agravado en grado de tentativa", quedando a cargo del fiscal Luciano Di Grasia.

Antecedente judicial: Prohibición de salir del país por deuda alimentaria

Este nuevo conflicto legal se suma a los recientes problemas que el artista tuvo en el aeropuerto de Ezeiza. El mes pasado, L-Gante no pudo abordar un vuelo con destino a México al ser interceptado por Migraciones. El motivo: el cantante figura en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

La madre de su hija, Tamara Báez, había recurrido a la Justicia por el incumplimiento regular de la cuota alimentaria para la menor. Pese a que la situación con Báez se habría descomprimido tras un acuerdo económico, el juez a cargo del caso había sido explícito: hasta no saldar el monto total, Valenzuela no está autorizado a dejar el territorio argentino.

El intento fallido de viajar a México, a pesar de conocer la restricción judicial, expuso una vez más las obligaciones pendientes de L-Gante como padre, en medio de versiones de reconciliación con Báez y la presencia intermitente de Wanda Nara en su vida.