La China contra Benjamín Vicuña en redes: "El papá del año que se la pasa encerrado en el baño con sus adicciones"

En un nuevo y explosivo capítulo del conflicto entre Eugenia “La China” Suárez y Benjamín Vicuña, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un fuerte descargo contra el actor chileno, tras enterarse de sus recientes declaraciones a los medios y de que revocó a último momento el permiso para que sus hijos viajaran con ella a Turquía, donde pensaba pasar unos días junto a su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi.

Aunque sin mencionarlo directamente por su nombre, Suárez se refirió reiteradamente a Vicuña con la irónica frase “el papá del año”, y lo acusó de haber ejercido un trato negligente y emocionalmente dañino durante su relación. “El papá del año, que me dejaba tirada cuando me agarré COVID con mis hijos. Se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda”, escribió. También relató situaciones de abandono durante la maternidad: “El que me dejaba dando la teta mientras él se iba ‘de gira’”.

La actriz expuso una serie de vivencias privadas que incluyen episodios de infidelidad, destrato psicológico, y una profunda falta de implicancia paternal. “El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad”, confesó, en una declaración que generó un fuerte impacto en redes y medios.

A lo largo del extenso texto, Suárez también apuntó a los celos profesionales que habría sufrido por parte de Vicuña, a quien responsabilizó de haber deteriorado su autoestima. “El que me decía ‘separate, ¿quién te va a querer con tres hijos?’ cada vez que llorando le pedía terminar la relación”.

Pero el punto de quiebre, según sus palabras, fue la reciente revocación del permiso de viaje. “Revocaste el permiso dos días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia”, expresó con indignación. Según Suárez, el actor solo habría comenzado a mostrar interés en pasar más tiempo con los niños luego de la aparición de Icardi en sus vidas, a quien asegura que sus hijos “aman y admiran”.

En una declaración final cargada de emociones, Eugenia sentenció: “Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía. No más. Te metiste con mi maternidad. Hasta acá llegué”.

Las declaraciones generaron una fuerte repercusión en redes sociales.