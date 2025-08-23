La polémica volvió a encenderse en el mundo del espectáculo y esta vez tiene como protagonistas a Eugenia “La China” Suárez, Wanda Nara, Mauro Icardi y la periodista Laura Ubfal.

En las últimas horas, trascendió que La China Suárez decidió enviarle una carta documento a Ubfal, luego de que la panelista de LAM (América TV) asegurara que la actriz atravesaba situaciones de violencia de género por parte de Icardi.

Todo comenzó el jueves 21 de agosto, cuando en el programa de Ángel de Brito, Laura Ubfal contó detalles de una charla con Wanda Nara. Según relató al aire, la mediática le habría confiado que existían pruebas de episodios de violencia ocurridos en Argentina y que incluso involucraban a Suárez: “Esta semana me llaman para presentar de nuevo mi teléfono, hay infinidad de detalles y hacia La China también”, afirmó Ubfal en su rol de angelita.

La respuesta no tardó en llegar. Al día siguiente, Paula Varela informó en Intrusos que Suárez, furiosa por lo escuchado, instruyó a sus abogados para que avancen con una demanda contra la periodista. “Le piden que se retracte rápidamente. Ella sostiene que es totalmente falso”, explicó Varela. Según trascendió, en el entorno de la actriz generó gran indignación que una profesional de la comunicación se hiciera eco de una acusación tan grave sin pruebas, y más aún tratándose de un tema tan sensible como la violencia de género.

Mientras tanto, Wanda Nara continúa con sus fuertes declaraciones contra Mauro Icardi. Recién llegada al país, la empresaria comparó su vínculo con el futbolista con el escandaloso caso judicial de Julieta Prandi y su ex, Claudio Contardi. En diálogo con Puro Show, sostuvo: “Mi caso es muy parecido al de Julieta, pero en mi caso, lamentablemente, sí llegaron a los golpes”.

La situación escaló cuando, ante la consulta de los periodistas sobre si había sufrido abusos más graves, Wanda respondió: “Tengo todas las situaciones que decís. No lo voy a hablar públicamente eso”. Y al ser preguntada sobre si buscaba una condena para Icardi, fue tajante: “Quiero que tenga la pena que decida un juez. Es muy parecido a lo de Julieta, pero no sé qué determinará la Justicia”.

De esta forma, el triángulo Wanda–Icardi–China vuelve a ocupar el centro de la escena mediática, ahora con derivaciones legales y con un conflicto que promete seguir sumando capítulos.