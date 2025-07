La China Suárez estalló contra Vicuña tras la revocación del permiso para ir a Turquía

La China Suárez tenía todo listo para viajar a Turquía junto a Mauro Icardi y sus hijos. Sin embargo, una inesperada decisión de Benjamín Vicuña alteró por completo sus planes: el actor revocó el permiso para que los niños salieran del país. Esta determinación desató la furia de la actriz, quien apuntó duramente contra los padres de sus hijos a través de sus redes sociales.

Por un lado, Vicuña habría tomado esta medida con la intención de preservar la rutina diaria de sus hijos, incluyendo la asistencia al colegio, sus actividades cotidianas y el vínculo con sus hermanos mayores. Además, según trascendió, el actor no se opone a que los niños viajen, pero considera que este no es el momento adecuado.

La revocación del permiso impactó de lleno en los planes de la China Suárez, quien tenía previsto acompañar a Mauro Icardi en su incorporación al fútbol turco. Ante esta situación, la actriz viajará sola este lunes por la noche a Estambul, mientras sus hijos permanecerán en Buenos Aires para continuar con su vida habitual.

En una serie de publicaciones en sus redes sociales, Eugenia “la China” Suárez apuntó con fuerza contra su expareja Benjamín Vicuña: “El ‘papá del año’. El que no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El que me dejó tirada cuando me contagié de COVID con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono durante días para irse de joda. El que me dejaba dando la teta, cuidándolos sola, mientras él ‘se iba de gira’”, escribió la actriz.

En el extenso texto, Suárez denunció actitudes de desinterés, abandono emocional, maltrato psicológico e infidelidades. “El papá del año, que en siete años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque ‘era mucha plata’. El mismo que, cuando su hija de dos años le pidió un vaso de agua por la noche, no se levantó porque había vuelto de una fiesta. El que pide que le saquen fotos las pocas veces que va a buscarlos al colegio, porque hay ‘una imagen que sostener’”, continuó.

La actriz también hizo referencia a los momentos más oscuros de la relación: “El que me fue infiel mientras yo llevaba a su hijo en la panza. El que se encargó de destruir mi autoestima poco a poco. El que, cuando llorando le decía que me quería separar, me respondía: ‘Separate, ¿quién te va a querer con tres hijos?’. El hombre que me enseñó que los celos profesionales existen, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien”.

Sobre el vínculo de Vicuña con sus hijos, Suárez fue tajante: “El ‘papá del año’ que no sabe cuál es el juego favorito de su hijo porque, cuando están en su casa, pasan el día frente a una TV con una niñera para cada uno”. Finalmente, reveló una confesión que impactó a sus seguidores: “El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad”.