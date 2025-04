El escándalo generado por la denuncia presentada por Viviana Canosa en los tribunales de Comodoro Py continúa creciendo y sumando figuras del espectáculo argentino. Esta vez, el conflicto salpicó de lleno a Florencia Peña, luego de que el periodista Luis Ventura asegurara públicamente que su nombre figura en una lista entregada por Canosa con supuestos famosos vinculados a una causa judicial de trata de personas.

Peña, visiblemente afectada, respondió entre lágrimas a las acusaciones durante una entrevista en el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM): “No quiero googlear ‘Florencia Peña’ y que lo primero que aparezca sea una denuncia de trata. Yo tengo hijos. Es una tremenda hijaputez”, expresó la actriz, indignada por los rumores que comenzaron a circular en diversos portales.

La actriz también fue abordada por periodistas en la vía pública, donde insistió en su inocencia y calificó de “aberración” la versión que la vincula con una red delictiva: “No tengo encono con nadie. Yo soy una laburante que siempre dejó trabajar a los demás. Esto me parece una aberración”, sostuvo.

Peña aseguró que ya se encuentra en contacto con su abogado, Fernando Burlando, quien le confirmó que su nombre no figura en ninguna denuncia formal: “Hablé con Burlando, y lo pueden llamar. Me dijo que se metió en la causa y no hay ninguna denuncia contra nosotros. Supuestamente dicen que fuimos a un boliche donde yo nunca estuve, ni siquiera conocía a Lizy en ese momento”, aclaró.

Origen del escándalo

El conflicto se originó la semana pasada cuando Canosa acusó a Lizy Tagliani de haberle robado en el pasado y la vinculó con casos de abuso de menores. Tagliani desmintió rotundamente esas acusaciones y anunció que tomará medidas legales. Canosa también insinuó conexiones con una supuesta red de trata vinculada al caso Marcelo Corazza, exganador de Gran Hermano, lo que incrementó aún más la polémica.

Luis Ventura, por su parte, declaró en A24 que contaba con una lista de siete nombres que Canosa habría presentado en su denuncia: “Tengo siete. Lizy Tagliani, Damián Betular, Humberto Tortonese, La Negra Vernaci, Florencia Peña, un periodista de espectáculos y un gerente de Telefe, que no voy a nombrar”.

El abogado Burlando también habló públicamente y cuestionó duramente el impacto mediático de este tipo de acusaciones infundadas. “El daño que se provoca es enorme. No tenemos una legislación que proteja a las víctimas inocentes de este tipo de denuncias. El juicio mediático es instantáneo y muy difícil de revertir”, advirtió.

Mariana Fabbiani se suma a la polémica

Florencia Peña no fue la única figura en reaccionar. Mariana Fabbiani también alzó la voz en su programa en América, donde dedicó una editorial contra Canosa. La conductora criticó no solo a la periodista, sino también al Canal 13 por brindarle espacio. “Viviana Canosa ya sabemos lo que es, todo el medio la conoce. Lo único que hizo fue arruinarle la vida a todo el mundo en su horrorosa carrera”, sentenció.

Canosa, por su parte, respondió en sus redes y apuntó directamente contra Fabbiani, asegurando que su esposo, Mariano Chihade, le había ofrecido competir en el mismo horario televisivo.

El conflicto continúa escalando, con repercusiones que afectan tanto al ambiente artístico como al periodístico, y abre nuevamente el debate sobre los límites de la libertad de expresión, el rol de los medios y la responsabilidad frente a denuncias tan graves.