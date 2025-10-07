El reconocido conductor de “Por el mundo”, encendió la polémica al poner bajo la lupa los criterios con los que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) elige a los ganadores de los premios Martín Fierro.

En declaraciones a la prensa, Marley fue contundente: “Mucha gente sospecha que se elige a dedo… Yo pienso que en algunos rubros es así. En algún momento se tiene que aclarar, si no todo el mundo va a seguir diciendo que la mitad no merece ganar”, expresó.

El conductor también se refirió al momento en que Santiago del Moro fue anunciado como ganador del Martín Fierro de Oro, y no dudó en lanzar una observación filosa: “La emoción de él fue rara. Vio el sobre y se quedó… Si yo abro el sobre y veo que dice ‘Marley’, me emociono en el momento. ¿Cómo voy a estar 15 segundos haciendo una pausa y después me emociono?”, ironizó.

Además, cuestionó la supuesta falta de sorpresa durante la ceremonia: “Ya todo el mundo sabe todo, eso es lo que hay que cambiar. No puede ser que se sepan los ganadores y después tengas que actuar la sorpresa”, disparó.

Por último, Marley se refirió al malestar de Verónica Lozano tras la victoria de Susana Giménez como mejor conductora. Con un tono más conciliador, analizó: “Estoy de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo con lo que dijo Vero. El Martín Fierro es raro, hay cosas que no tienen lógica, pero también es ridículo decir que alguien no gane porque ya ganó antes. Si no, se convierte en una repartija de premios”.

Con sus declaraciones, Marley reavivó el debate sobre la transparencia y los criterios de selección en una de las galas más esperadas de la televisión argentina.