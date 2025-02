En los últimos días, Carmen Barbieri se vio envuelta en una polémica tras entrevistar a Morena Rial en Mañanísima (El trece). La conductora intentó darle un espacio para expresarse, pero el resultado fue un cruce mediático que generó repercusiones.

En diálogo con DDM (América TV), Barbieri explicó las dificultades de la entrevista: “Morena no quería dar notas y no podía hablar porque los abogados se lo impiden. Fue difícil hacer el reportaje sin que pudiera profundizar en la causa”. Además, aclaró que su intención no fue atacarla ni justificar su implicación en un hecho policial relacionado con un robo: “Le pregunté si estaba arrepentida. No dormí anoche, revisé el programa 40 veces para ver si cometí algún error”.

La conductora también se refirió a la oferta laboral que le hizo a la hija de Jorge Rial: “Fue para incentivarla, para que aprenda sobre el trabajo, que es dignidad y alegría. Tiene dos hijos y deben criarse juntos. Yo no soy la Justicia”.

Sin embargo, la respuesta de Morena no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, aseguró haber sido “usada”. Frente a esta reacción, Barbieri fue contundente: “Lo que cometió Morena es para que la envíen a un lugar donde pueda recuperarse”.

Finalmente, la conductora confirmó que la decisión de que Morena no regrese al programa fue suya: “Mi reportaje ya lo hice, hablamos de todo lo que se podía. No somos quién para sentarla en el banquillo de los acusados”.