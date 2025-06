Este miércoles 25 de junio comenzaron a circular fuertes rumores sobre una posible reconciliación entre Fátima Florez y el presidente Javier Milei, a más de un año de su mediática ruptura. La información fue difundida por el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas (El Trece), donde aseguró que la humorista y el mandatario habrían retomado el vínculo sentimental.

“Habían dado un paso de reconciliación. En los Martín Fierro de Teatro la vi muy sonriente a ella”, afirmó Méndez. Además, detalló que Florez habría cenado recientemente en la residencia presidencial de Olivos, acompañada por Karina Milei y otras personas del entorno. “El mundo de la economía ya lo sabe y dicen: ‘Javo volvió con Fátima’”, agregó el periodista, quien también reveló que intentó contactarse con la actriz sin obtener respuesta, a diferencia de otras ocasiones en las que ella solía contestarle rápidamente.

En medio de estos rumores, las cámaras del programa Puro Show buscaron la palabra de Yuyito González, ex pareja de Milei, para conocer su opinión sobre el posible regreso de la pareja. Fue Fernanda Iglesias quien la abordó en un pasillo, pero González intentó evadir el tema con una frase tajante: “Es como un exorcismo para mí”.

Molesta la ex vedete, agregó: “Ya está, no me pregunten más. No me hablen más del pasado”. Ante la insistencia de la periodista, quien le comentó que "parece como si fuiste engañada", la exvedette respondió con firmeza: “Te vamos a preguntar toda la vida de Milei, sabelo”.

El intercambio subió de tono cuando Iglesias le consultó por un supuesto cruce con Karina Milei. González fue contundente: “No inventes. No me prendo a los inventos de esta señora. Si vas a mentir en mi cara, no tengo más nada para decir”.

Hasta el momento, ni Javier Milei ni Fátima Florez se han pronunciado públicamente sobre la veracidad del supuesto reencuentro. Mientras tanto, el rumor sigue creciendo en el mundo del espectáculo y la política.