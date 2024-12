La Justicia falló contra Juan Darthés en el juicio por daños y perjuicios contra Calu Rivero

En las últimas horas, el actor Juan Darthés sufrió un nuevo revés judicial en la causa por daños y perjuicios que había iniciado contra la actriz Calu Rivero en 2018, tras las denuncias públicas de acoso realizadas por ella. La Justicia falló en su contra, cerrando cualquier posibilidad de que el artista pueda avanzar con el reclamo legal.

Raquel Hermida, abogada de Rivero, confirmó la noticia en diálogo con TN Show. Este fallo se suma a otras dos derrotas legales de Darthés en casos similares contra mujeres que lo acusaron de abuso sexual y conductas indebidas.

"Darthés inició tres juicios: uno contra Anita Co, que ganamos, era una querella por injurias. Otro contra Natalia Juncos, que no fue necesario ganar porque él lo abandonó. Y este, de daños y perjuicios en el ámbito civil, que también ganamos. Con esto, Calu queda completamente libre. Era la última causa pendiente", explicó Hermida.

La letrada también detalló la estrategia utilizada por el actor y sus abogados en estas causas. "Darthés siempre interpone demandas por daños y perjuicios cuando alguien lo acusa de abuso. Con Burlando, a quien le gané los tres juicios, solía alegar injurias. Luego, Rosenfeld continuó esa línea de defensa."

En el expediente civil, se incluyeron estudios que indicaban que Darthés experimentó "episodios de angustia, estrés e incertidumbre" a raíz de las acusaciones públicas de Rivero, aunque estos síntomas fueron controlados con apoyo psicológico, contención familiar y ayuda religiosa.

Con este fallo, Hermida fue categórica: "Se terminó Darthés en la Argentina."

Calu Rivero celebra

Tras conocerse la decisión judicial, Calu Rivero expresó su alivio y gratitud en una publicación en su cuenta de Instagram. "Quiero cerrar un capítulo de mi vida reconociendo el trabajo excepcional de dos mujeres abogadas, especialistas en perspectiva de género, que me acompañaron y defendieron en un proceso tan largo como injusto", escribió la actriz.

Rivero destacó el compromiso de sus representantes legales, Raquel Hermida Leyenda y Marcela Arvia, quienes la guiaron en el proceso. "Gracias a ellas y a la increíble red de contención que construyeron, pude enfrentar y ganar un juicio por daños y perjuicios que Darthés inició contra mí cuando me animé a ser la primera en alzar la voz y denunciar", añadió.

En su mensaje, la actriz también reflexionó sobre la importancia de contar con profesionales valientes y comprometidas con transformar el sistema judicial. "El compromiso de ambas no solo me devolvió la tranquilidad, sino que también reafirma la necesidad de mujeres como ellas en la lucha por la justicia. Gracias por no soltarme."