Carlos “La Mona” Jiménez fue uno de los invitados destacados del programa Otro Día Perdido, el ciclo nocturno que conduce Mario Pergolini por El Trece. Fiel a su estilo, el ícono del cuarteto protagonizó una entrevista distendida y repleta de anécdotas, en la que no dudó en pasarle factura al conductor por su pasado “rockero”.

En medio del buen clima, el cordobés le recordó a Pergolini que durante sus años al frente de la Rock & Pop no solía darle espacio a su música. “Vos odiabas el cuarteto”, le reprochó con humor, señalando que nunca lo había difundido en la radio. Pergolini reconoció esa postura y la atribuyó a “cosas de juventud”. El envío en la previa del feriado llegó a los 6 puntos de rating, cifra que no había conseguido en un mes desde su estreno.

Ambos rememoraron además su primer encuentro, cuando Pergolini, según confesó, estaba en “modo insoportable” y ni siquiera lo saludó, lo que despertó la reacción de Jiménez: “¿Por qué este tarado no me saluda?”.

La entrevista sumó otra sorpresa cuando apareció el “Mono” de Kapanga, gran admirador de La Mona, caracterizado como supuesto camarógrafo. Allí contó que su fanatismo nació durante el servicio militar, gracias a un suboficial cordobés, y se consolidó en 1989, cuando asistió al primer show del cuartetero en Cemento. Tenía apenas 17 años y, al cuarto tema, subió al escenario para cantar “Goma de mascar”, lo que incluso generó un cruce con la seguridad. “Haber ido a ese Cemento me cambió la vida. Diez años después, yo estaba haciendo mi primer Cemento con Kapanga”, recordó.

El cierre fue a puro cuarteto: La Mona interpretó “¿Quién se ha tomado todo el vino?” junto a la banda del programa y terminó cantando a dúo con Pergolini, sellando una noche cargada de nostalgia, música e historia.

Programa completo