Luego de que su nombre comenzara a circular en redes sociales como presuntamente vinculado a una denuncia por trata de personas y abuso de menores, Elizabeth "La Negra" Vernaci habló públicamente y desmintió rotundamente cualquier relación con el caso.

La locutora y conductora salió al cruce luego de que el periodista Tomás Méndez mostrara en su programa Telenueve Investiga documentos vinculados a la denuncia presentada por Viviana Canosa, y mencionara el nombre de Vernaci. “Vi un videograph con la palabra trata, Comodoro Py… y mi cara. Dije: ‘Esto no es una bizarreada’. Salgo a hablar porque soy una persona normal, tengo familia y amigos. No se puede acusar de algo tan aberrante como la pedofilia sin pruebas”, expresó ante la prensa en la puerta de Radio Pop.

La conductora fue contundente: negó cualquier vínculo con los hechos denunciados y anunció que iniciará acciones legales contra quienes difundieron su nombre. “Hay impunidad para decir cualquier cosa. Esto no puede quedar así”, señaló.

Además, Vernaci sostuvo que no conoce a las personas involucradas y cuestionó la difusión de nombres sin confirmación oficial: “Cada uno sabe con qué bueyes ara. Hay que tener responsabilidad al hablar. Si es pasado, usen el pasado; no el potencial”.

También se refirió a los videos que circulan sobre Lizy Tagliani y Viviana Canosa, remarcando que se trata de fragmentos de otros tiempos: “No podemos crucificar a alguien por lo que se decía hace 20 años. El humor era otro. Yo nunca hice chistes ni tuve nada que ver con abusos”.

Vernaci cerró con un mensaje claro: “Jamás tuve nada que ver con esto. No tengo computadora, no miro pornografía, no conozco a nadie de esa calaña. Estoy tranquila con quién soy. Esto es una operación y, por supuesto, voy a ir a la Justicia”.