El Teatro del Bicentenario será escenario de una de las producciones más ambiciosas de la temporada: la ópera “Carmen”, interpretada por un elenco de 79 artistas y bajo la misma puesta que debutó en abril en el Teatro Colón.

Los bailarines Juan Pablo Ledo y Federico Fernández destacaron que se trata de una versión sin adaptaciones, ya que el montaje se trasladó en su totalidad a San Juan. “Como este teatro es enorme, se trajo todo tal cual. La diferencia es que no hay orquesta en vivo”, explicaron.

El elenco cuenta con una extensa preparación y ensayos intensivos. “Carmen está en el cuerpo de todos. Tenemos la coreografía dentro del cuerpo”, señaló Ledo, mientras que Fernández remarcó que la obra reúne a “muchísimos artistas” que trabajan en jornadas de martes a sábado —o incluso a domingo— desde las 10 hasta las 17 horas.

La producción promete reproducir en San Juan la misma experiencia artística que cautivó al público porteño, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de este clásico en un formato de gran despliegue visual y escénico.