Un rumor surgido en redes sociales sobre un supuesto romance entre el conductor Diego Poggi y el ex Gran Hermano Santiago "Bati" Larrivey escaló rápidamente hasta convertirse en un verdadero escándalo mediático. Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich se hizo eco del trascendido durante su segmento "Los Escandalones" en Intrusos (América TV), lo que generó la furia de Poggi, quien desmintió categóricamente la versión al aire en All Access, el streaming oficial de Gran Hermano por Telefe.

En su descargo, Poggi no solo negó haber tenido cualquier tipo de vínculo con Larrivey, sino que también se mostró indignado por la forma en que el tema fue tratado en televisión. "Lo que da miedo es que gente que se llama periodista diga cualquier cosa sin chequear", expresó visiblemente molesto.

Este jueves, desde Intrusos, Lussich respondió al enojo con un extenso descargo en su cuenta de X (ex Twitter), donde enumeró 15 puntos para defenderse. Allí aclaró que simplemente replicó publicaciones de redes en tono humorístico y reveló una tensa conversación con Poggi: "Me insultó por teléfono, le corté. Nadie me grita", contó. También relató amenazas legales y acusaciones personales por parte del conductor de Telefe, a quien incluso dijo haber intentado conquistar en el pasado.

Adrián Pallares, compañero de Lussich, también intervino en la disputa y aseguró que hubo intentos de diálogo para bajar el tono, aunque sin éxito. "Estaba enojado y lo entendimos, pero después vinieron los insultos", afirmó.

Lejos de calmarse, el conflicto dejó una estela de acusaciones cruzadas, ironías y mensajes privados filtrados. Para Lussich, la reacción de Poggi fue "exagerada para algo que, según él, es mentira", mientras que Poggi anunció haber recurrido por primera vez a asesoría legal.

El enfrentamiento, que combina farándula, redes sociales y egos heridos, promete seguir dando que hablar. ¿Una pelea mediática más o el inicio de una batalla legal? El tiempo lo dirá.