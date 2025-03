La Peña de Morfi: ¿una baja por exposición en plataformas para adultos?

Hace pocas semanas, Telefe reestrenó un ciclo histórico de los fines semana: La Peña de Morfi. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo de música, cocina y encuentro volvió a la pantalla chica para felicidad de sus fanáticos.

Con el paso de los días, se conoció la noticia de la sorpresiva desvinculación de Rodrigo Cascón que generó revuelo. El cocinero, quien formó parte del ciclo durante nueve años, aseguró que no esperaba la decisión y que le fue comunicada semanas antes del estreno.

"Fue de golpe, no lo sabía. Pensé que iba a seguir, pero me dijeron que no. Me sorprendió y me decepcionó", expresó en Intrusos (América). También reveló que la banda permanente en el piso llamada Dos Más Uno quedó fuera del programa y que la emisión se redujo de cinco a cuatro horas.

A pesar de que la versión oficial señala razones presupuestarias, trascendió que su desvinculación podría estar relacionada con su participación en contenido de índole erótica para la plataforma Divas Play. En Puro Show (El Trece), el periodista Matías Vázquez aseguró que Telefe busca cuidar la imagen de sus figuras y evitar cualquier tipo de asociación con contenido de ese tipo.

Sin embargo, Cascón desmintió que esta fuera la razón de su salida: “Dicen que me desvincularon porque hice cosas con Chads, que es de Divas Play, pero no tiene nada que ver. Yo soy respetuoso del laburo y hablé con Telefe cuando me propusieron esto, y me dieron el visto bueno. No fue por eso”.

A pesar de su malestar, el chef sigue adelante con su carrera televisiva y actualmente conduce Destinos y Sabores en Net TV.