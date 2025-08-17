La Peña de Morfi: artistas de primer nivel para este fin de semana

Lizy Tagliani y Diego Leuco tienen todo listo para una nueva emisión de La Peña de Morfi, que llegará este domingo 17 de agosto a la pantalla de Telefe con una propuesta recargada de música, humor y gastronomía.

A partir de las 12 horas, el exitoso programa contará con Valeria Lynch como invitada central, en un show donde recorrerá sus grandes éxitos. La jornada musical continuará con Los 4 de Córdoba, que aportarán su sello folklórico.

Además, el programa recibirá a una figura histórica del rock nacional: Litto Nebbia, quien celebrará los 50 años de uno de sus álbumes más emblemáticos y compartirá anécdotas junto a los conductores y Barby Franco en la tradicional pulpería del ciclo.

Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro presentarán sus recetas, Ariel Rodríguez repasará la actualidad deportiva, y Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz pondrán el toque de humor.