La Peña de Morfi: estos son los invitados para el domingo

Este domingo 14 de septiembre, desde las 12 por la pantalla de Telefe, La Peña de Morfi ofrecerá una edición especial con grandes invitados y el sello característico de música, humor y emoción. Bajo la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo promete convertirse una vez más en el punto de encuentro del fin de semana familiar.

El programa tendrá como gran atractivo la visita de José Luis “El Puma” Rodríguez, que se presentará en vivo por primera vez en la peña. A la fiesta musical se sumarán Los Palmeras, con su inconfundible cumbia santafesina, y El Zar, encargado de ponerle el broche energético a la jornada.

La emoción llegará de la mano de Sandra Mihanovich, quien acompañará a Lizy en la celebración de su cumpleaños, mientras que el humor estará garantizado con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz. Desde la Pulpería, Barby Franco aportará frescura y complicidad con el público.

Como cada domingo, la gastronomía también tendrá un rol protagónico con las recetas de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, en tanto Ariel Rodríguez traerá las principales novedades deportivas.

En paralelo, aunque la actual dupla de conductores cuenta con una buena recepción, comenzaron a circular versiones sobre el futuro del ciclo. Según trascendió, Telefe analiza un posible relanzamiento de cara a 2026, con el nombre de Fer Dente como uno de los candidatos más firmes para asumir la conducción.

Coproducción de Telefe y Corner Contenidos, La Peña de Morfi reafirma su lugar como espacio de referencia para la música en vivo, el entretenimiento y las historias que cada domingo convocan a la audiencia frente a la pantalla.