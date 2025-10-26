La Peña de Morfi confirmó a sus invitados para el 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre, a partir de las 11:30 de la mañana, la pantalla de Telefe volverá a encenderse con una nueva y prometedora jornada de "La Peña de Morfi".

Bajo la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo se prepara para un encuentro musical que promete hacer vibrar a la audiencia con una mezcla de pop latino, cumbia, cuarteto y nuevos estrenos.

El invitado estrella de la jornada será Diego Torres, uno de los artistas más queridos de la Argentina, quien repasará los éxitos de su carrera y presentará en vivo sus últimas canciones, aportando su inconfundible estilo cálido y positivo. El toque cuartetero estará a cargo de Ulises Bueno, referente indiscutido del género, que hará bailar a todos con sus hits y compartirá detalles de su vida personal y profesional.

El humor, sello distintivo del programa, está garantizado con un dream team de comediantes: Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz prometen carcajadas ininterrumpidas.

Además, el programa sumará la presencia de Miguel Ángel Rodríguez, quien compartirá anécdotas de su paso por MasterChef Celebrity, al igual que Sofi Gonet, participante del mismo reality. En la parte gastronómica, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro deleitarán con sus recetas más creativas, y se sumará el reconocido chef Fer Trocca con sus consejos de cocina.

Barby Franco volverá a su ya clásica Pulpería para interactuar con el público, mientras que Ariel Rodríguez mantendrá a los espectadores al tanto de las últimas novedades deportivas nacionales e internacionales. Un domingo completo de música, sabor y diversión en Telefe.