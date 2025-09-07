La Peña de Morfi confirmó a sus invitados para el domingo

Este domingo 7 de septiembre, desde las 12, La Peña de Morfi regresa a la pantalla de Telefe con un nuevo programa conducido por Lizy Tagliani y Diego Leuco, que promete combinar música, humor, entrevistas y la clásica propuesta gastronómica que caracteriza al ciclo.

El envío contará con invitados de primer nivel. En el escenario musical se presentarán Valentino Merlo y Juan Fuentes, con todo el color del folclore. Además, Ángela Torres visitará por primera vez el programa para dar a conocer su último disco, No me Olvides, mientras que Emanero participará en una charla íntima y a corazón abierto. En tanto, el segmento de La Pulpería tendrá como invitado especial a Alex Caniggia, quien aportará su impronta a la jornada.

La propuesta se completará con las recetas de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, las novedades deportivas a cargo de Ariel Rodríguez y todo el humor de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, para darle al domingo un clima de auténtica celebración.