La Peña de Morfi despide agosto con invitados de lujo

Este domingo 31 de agosto, desde las 11.30, La Peña de Morfi volverá a encender la pantalla de Telefe con una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y humor. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el clásico ciclo dominical prepara una jornada cargada de figuras y momentos para disfrutar en familia.

El humor estará garantizado con las ocurrencias de Pichu Straneo, Nazareno Mottola, Barby Franco y Marcelo Ruiz Díaz, mientras que el trío Dos Más Uno pondrá la cuota musical con un repertorio festivo. En el segmento gastronómico, los chefs Santiago Giorgini, Felicitas Pizarro y Rodrigo Cascón sorprenderán con nuevas recetas, y Ariel Rodríguez llevará todas las novedades del deporte.

Entre los invitados destacados de esta edición se encuentra Tiago PZK, uno de los referentes más importantes de la música urbana en la Argentina y el exterior, que llega para desplegar su estilo entre el rap, el trap y las baladas. También dirá presente Benjamín Amadeo, cantante y actor que consolidó su carrera en la música pop y romántica, con discos editados y canciones que ya forman parte del cancionero local.

El gran cierre estará en manos de Luciano Pereyra, figura indiscutida de la música romántica y folclórica, que con más de dos décadas de trayectoria repasará sus clásicos y presentará sus últimos lanzamientos.

Con este despliegue de artistas, humor y cocina, La Peña de Morfi promete otro domingo inolvidable para toda la familia.