La Peña de Morfi tiene todo listo para un domingo único

Este domingo 5 de octubre, La Peña de Morfi vuelve a encender la pantalla de Telefe con una nueva entrega cargada de música, humor y buena comida. Desde las 11:30 de la mañana, Lizy Tagliani y Diego Leuco conducirán una jornada que promete ritmo, emociones y grandes momentos compartidos.

El clásico ciclo musical y gastronómico abrirá sus puertas a reconocidas figuras del espectáculo nacional. En el segmento humorístico, Alfredo Casero y Alacrán regresan a La Pulpería, el espacio donde el humor se mezcla con la improvisación y la ironía. Casero aportará su sello inconfundible, siempre imprevisible, mientras que Alacrán desplegará sus monólogos afilados y su humor cotidiano que invita a la risa espontánea.

Como cada semana, la cocina será otro de los puntos fuertes del programa. Santiago Giorgini, Felicitas Pizarro y Rodrigo Cascón presentarán nuevas recetas ideales para disfrutar en familia, combinando sabor, creatividad y cercanía con el público. En tanto, Ariel Rodríguez se encargará del repaso deportivo con toda la actualidad del fin de semana.

La música será la gran protagonista. Patricia Sosa ofrecerá un recorrido por su trayectoria con algunos de sus temas más recordados, en un segmento que promete emoción y nostalgia. A su lado, la joven artista Yami Safdie llegará con su frescura y su impronta pop, consolidándose como una de las voces más prometedoras del momento.

Para cerrar con energía, Bersuit Vergarabat subirá al escenario con su inconfundible fusión de rock, cumbia y fiesta popular. La banda traerá sus clásicos de siempre, garantizando una dosis de euforia y celebración al mediodía dominguero.

La Peña de Morfi, el encuentro que une generaciones a través de la música, el humor y los sabores, se prepara para otra mañana inolvidable en Telefe.