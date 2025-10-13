La postergación de la final de «La Voz Argentina» desató la locura en las redes

La ansiedad de los seguidores de "La Voz Argentina" se disparó a niveles máximos luego de que la producción decidiera desdoblar la Gran Final del ciclo. La noche de domingo, que prometía coronar al nuevo talento nacional, fue solo el inicio, dejando a la audiencia en vilo y generando una ola de reacciones en las plataformas digitales.

El hashtag del programa se convirtió rápidamente en tendencia, reflejando la frustración y la expectativa por conocer al ganador. Finalmente, el misterio se develará hoy, lunes a las 21:30, cuando el público elija al campeón que se llevará un premio millonario: 70 millones de pesos, un codiciado contrato con Universal Music y un flamante Volkswagen Tera 0 km.

Tras semanas de audiciones a ciegas, batallas y galas de eliminación, cuatro voces se erigieron como las grandes protagonistas de esta edición, superando el escrutinio de los coaches y ganándose un lugar en la finalísima.

Estos son los talentos que se disputan el título: Equipo Lali: Alan Lez; Equipo Luck Ra: Nicolás Behringer; Equipo Soledad: Milagros Gerez Amud y Equipo Miranda!: Eugenia Rodríguez.

Estos artistas demostraron una fortaleza y evolución notables a lo largo del certamen. Hoy, el destino de la temporada queda en manos del voto popular, que definirá cuál de estas voces se alzará con el máximo galardón de la música argentina.