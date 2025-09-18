En una reveladora charla en el stream Lapré, el cantante Axel dejó a todos atónitos al confesar un deseo inesperado: "En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a ser". La declaración, que resonó entre los presentes, llegó al hablar de su profunda fe, un tema recurrente en sus apariciones públicas.

Axel - Celebra La Vida

El artista, conocido por éxitos como Celebra la vida y Amo, explicó que su vocación religiosa no es algo reciente. "De chico era monaguillo", reveló, y añadió que desde los 12 años es un devoto de San Francisco de Asís. Su plan es claro: esperar a los 60 años para concretar su sueño de convertirse en un monje franciscano.

Un camino de fe y resiliencia

La confesión de Axel no es la primera que sorprende a sus seguidores. Hace un tiempo, el cantante había revelado su faceta de "prepper", explicando que tiene un kit de supervivencia y provisiones para un año, una muestra de su lado más cauteloso y preparado.

🙏🎤 Axel sorprendió con una confesión inesperada El cantante, de 48 años, reveló en una charla en el…

Sin embargo, su fe y resiliencia se pusieron a prueba en 2019, cuando una denuncia por abuso sexual sacudió su carrera. A pesar de que la causa fue desestimada por la Justicia, el impacto en su vida fue profundo. En una entrevista, Axel se refirió a ese momento como un período de catarsis: "Aprendí que nada de lo que digan los demás determina quién soy, yo sé muy bien quién soy".

X de Jorge Kurrle

El artista ha encontrado en la espiritualidad la fuerza para superar las adversidades. "Yo sé muy bien quién soy, y creo que nadie tiene más poder que el gran creador que es Dios. Yo creo en Dios, entonces todo queda como diluido cuando la verdad sale a la luz", compartió, demostrando que su fe es el pilar de su vida, tanto en sus éxitos como en sus momentos más difíciles.

La sorprendente confesión de Axel: «Quiero ser cura»