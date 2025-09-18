La sorprendente confesión de Axel: «Quiero ser cura»

En una reveladora charla en el stream Lapré, el cantante Axel dejó a todos atónitos al confesar un deseo inesperado: "En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a ser". La declaración, que resonó entre los presentes, llegó al hablar de su profunda fe, un tema recurrente en sus apariciones públicas.

El artista, conocido por éxitos como Celebra la vida y Amo, explicó que su vocación religiosa no es algo reciente. "De chico era monaguillo", reveló, y añadió que desde los 12 años es un devoto de San Francisco de Asís. Su plan es claro: esperar a los 60 años para concretar su sueño de convertirse en un monje franciscano.

Un camino de fe y resiliencia

La confesión de Axel no es la primera que sorprende a sus seguidores. Hace un tiempo, el cantante había revelado su faceta de "prepper", explicando que tiene un kit de supervivencia y provisiones para un año, una muestra de su lado más cauteloso y preparado.

Sin embargo, su fe y resiliencia se pusieron a prueba en 2019, cuando una denuncia por abuso sexual sacudió su carrera. A pesar de que la causa fue desestimada por la Justicia, el impacto en su vida fue profundo. En una entrevista, Axel se refirió a ese momento como un período de catarsis: "Aprendí que nada de lo que digan los demás determina quién soy, yo sé muy bien quién soy".

El artista ha encontrado en la espiritualidad la fuerza para superar las adversidades. "Yo sé muy bien quién soy, y creo que nadie tiene más poder que el gran creador que es Dios. Yo creo en Dios, entonces todo queda como diluido cuando la verdad sale a la luz", compartió, demostrando que su fe es el pilar de su vida, tanto en sus éxitos como en sus momentos más difíciles.