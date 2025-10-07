La adrenalina se disparó en el prime time de Telefe en la noche del lunes 6 de octubre. Con la recta final ya en marcha, los Cuartos de Final de "La Voz Argentina 2025" pusieron a prueba la ansiedad de los participantes.

El Team Lali Espósito fue el primero en encarar la difícil selección, donde, por reglamento, ya no hay margen para salvatajes de coaches: el destino está en manos de la suma de puntajes del jurado completo: Lali, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti.

La noche comenzó con el sanjuanino Jaime Muñoz Cantos con su emotivo “Recuérdame”, luego Giuliana Picconi, Alan Lez y Valentino Rossi lo dieron todo. La tensión se sentía hasta que Nico Occhiato rompió el silencio: Alan Lez se consagró como el primer semifinalista de la noche, desatando una ovación de pie.

Pocos minutos después, la suerte (y los votos) se inclinaron por Jaime Muñoz, sellando su pase. Con su futuro asegurado, los jóvenes cantantes vieron cómo la competencia terminaba para Giuliana y Valentino. Una orgullosa Lali Espósito les dedicó unas emotivas palabras: "Hicieron cuatro shows impresionantes. Ojalá puedan usar este programa como plataforma para seguir creciendo y cuentan conmigo, siempre". Y sentenció, mirando a sus elegidos: "Son dos bestias estos semifinalistas".

Más tarde, el equipo del cordobés Luck Ra, vivió sensaciones similares con Federico Mestre, Nathalie Aponte, Nicolás Behringer y Thomas Dantas.

Con un clima cargado de nerviosismo tras sus destacadas presentaciones, Occhiato reveló el primer nombre clasificado del Team Luck Ra: Nicolás Behringer, cuya interpretación de "Honesty" de Billy Joel fue clave para su avance. Tras un corte que elevó la expectativa al máximo, el conductor anunció a la segunda clasificada: Nathalie Aponte, que se lució con "Bang bang".

De este modo, Thomas Dantas y Federico Mestre debieron despedirse del certamen, aunque con un gran reconocimiento de Nico Occhiato por su "excelente desempeño durante todo el certamen".

Cuadro de semifinalistas

Con estas definiciones, los primeros nombres que lucharán por un lugar en la final son:

Team Lali: Alan Lez y Jaime Muñoz

Team Luck Ra: Nicolás Behringer y Nathalie Aponte

Ahora, todas las miradas se dirigen hacia los Teams de Miranda! y Soledad Pastorutti, que definirán en las próximas emisiones a los últimos competidores.

La Gran Final está pautada para el próximo lunes 13 de octubre, en una gala que será en vivo y donde el público será el único juez para elegir a la voz ganadora de esta edición 2025.