Este domingo 24 de agosto, La Voz Argentina inició la etapa de playoffs, uno de los momentos más esperados del certamen musical que viene de atravesar intensos knockouts y que ahora suma un condimento extra: el recambio de co-coaches y un reglamento renovado.

En esta fase, cada equipo -integrado por once participantes- deberá brillar con una interpretación solista. El futuro de los artistas quedará en manos de una combinación explosiva: la decisión de sus coaches y el voto del público.

La Voz Argentina: arrancan los playoffs con nuevas reglas y co-coaches de lujo

Una vez finalizadas las presentaciones, cada coach tendrá la difícil tarea de elegir a cinco de sus once participantes para que continúen en competencia. Los seis restantes dependerán exclusivamente del respaldo de la audiencia, que podrá votar a sus favoritos a través de los canales habilitados. Solo los tres más votados de ese grupo seguirán en carrera, mientras que los otros quedarán eliminados. De esta manera, cada equipo pasará de once a ocho integrantes.

Pero la gran novedad de esta edición está en los co-coaches invitados, figuras que llegan para potenciar a cada equipo con su experiencia y estilo.

  • Lali Espósito sumó a Joaquín Levinton, líder de Turf.
  • Soledad Pastorutti trabajará junto al colombiano Juanes, una de las máximas referencias de la música latina.
  • Miranda! tendrá como aliado a Tiago PZK, referente de la escena urbana local.
  • Luck Ra se asociará con Pablo Tamagnini, voz inconfundible de La Konga.
Con nuevas reglas, cruces de estilos y coaches reforzados, los playoffs comenzaron con todo, para elevar la tensión y la emoción en el prime time. Los looks del jurado no pasaron desapercibidos por su osadía y belleza.

Son los cantantes del equipo de Lali Espósito los que “rompieron el hielo” y participarán hasta este lunes 25. San Juan cuenta con la presencia de Jaime Muñoz Cantos que es uno de los favoritos del envío.

