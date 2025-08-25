La Voz Argentina: arrancan los playoffs con nuevas reglas y co-coaches de lujo

Este domingo 24 de agosto, La Voz Argentina inició la etapa de playoffs, uno de los momentos más esperados del certamen musical que viene de atravesar intensos knockouts y que ahora suma un condimento extra: el recambio de co-coaches y un reglamento renovado.

En esta fase, cada equipo -integrado por once participantes- deberá brillar con una interpretación solista. El futuro de los artistas quedará en manos de una combinación explosiva: la decisión de sus coaches y el voto del público.

Una vez finalizadas las presentaciones, cada coach tendrá la difícil tarea de elegir a cinco de sus once participantes para que continúen en competencia. Los seis restantes dependerán exclusivamente del respaldo de la audiencia, que podrá votar a sus favoritos a través de los canales habilitados. Solo los tres más votados de ese grupo seguirán en carrera, mientras que los otros quedarán eliminados. De esta manera, cada equipo pasará de once a ocho integrantes.

Pero la gran novedad de esta edición está en los co-coaches invitados, figuras que llegan para potenciar a cada equipo con su experiencia y estilo.

Lali Espósito sumó a Joaquín Levinton , líder de Turf.

sumó a , líder de Turf. Soledad Pastorutti trabajará junto al colombiano Juanes, una de las máximas referencias de la música latina.

trabajará junto al colombiano una de las máximas referencias de la música latina. Miranda! tendrá como aliado a Tiago PZK , referente de la escena urbana local.

tendrá como aliado a , referente de la escena urbana local. Luck Ra se asociará con Pablo Tamagnini, voz inconfundible de La Konga.

Con nuevas reglas, cruces de estilos y coaches reforzados, los playoffs comenzaron con todo, para elevar la tensión y la emoción en el prime time. Los looks del jurado no pasaron desapercibidos por su osadía y belleza.

Son los cantantes del equipo de Lali Espósito los que “rompieron el hielo” y participarán hasta este lunes 25. San Juan cuenta con la presencia de Jaime Muñoz Cantos que es uno de los favoritos del envío.