La Voz Argentina: aseguran que se filtraron los nombres de los finalistas

El exitoso reality musical de Telefe, La Voz Argentina 2025, atraviesa horas de controversia luego de que trascendiera una supuesta filtración con los nombres de los cuatro participantes que llegarían a la final del ciclo.

El rumor comenzó en el stream Ya fue Todo (Jotax), donde la panelista Barbie Gyalay lanzó la versión que agitó las redes: “Se habrían filtrado los cuatro finalistas de La Voz Argentina”.

Sorprendido, el conductor Ale Castelo reaccionó con ironía: “¿Otra vez? ¿Cómo en el 2021?”, recordando un episodio similar ocurrido en una edición anterior del programa.

Según detalló Gyalay, la información incluiría un ganador por cada equipo: “Son cuatro equipos. Se filtraron los ganadores de cada equipo”. Acto seguido, reveló los nombres que, de confirmarse, serían los protagonistas de la final: Alan Lez por el team de Lali Espósito, Nicolás Behringer en el equipo de Luck Ra, Eugenia Rodríguez representando a Miranda! y, en medio de la polémica, Valentina Otero por el team Soledad, una participante que fue eliminada en varias oportunidades y rescatada en otras instancias.

La versión rápidamente se expandió en redes sociales, donde los seguidores del ciclo expresaron tanto sorpresa como indignación, cuestionando la transparencia del certamen.

¿Será verdad?, sólo resta esperar.