La Voz Argentina: cambios y polémica en el reality de Telefe

Tras varias semanas de idas y venidas por distintas postergaciones y cambios de horarios, el popular reality de canto "La Voz Argentina" regresa a la pantalla de Telefe con importantes novedades en su grilla. El programa, que ha generado controversia por los constantes cambios, se reajusta para ofrecer nuevas galas y continuar con la emoción de la competencia.

De lunes a jueves: el nuevo esquema

El reality dejará de emitirse los viernes y domingos y se concentrará de lunes a jueves. Esta decisión llega después de la suspensión de varias galas para darle espacio a eventos deportivos, como partidos de la Selección Argentina y la Copa Libertadores. Los cambios generaron un notable descontento entre los seguidores, que manifestaron su frustración en redes sociales.

A partir de ahora, los fanáticos podrán disfrutar de nuevas presentaciones de los participantes que buscan un lugar en la gran final. Este lunes, el reality vuelve con la esperada tercera ronda de batallas, donde la jurado Lali Espósito liderará a su equipo en esta nueva etapa.

En este grupo, Jaime Muñoz Cantos deberá conquistar a la audiencia con nuevos temas que sorprenderán a los fanáticos.