Nico Occhiato dio inicio este lunes a los Knockouts de La Voz Argentina 2025, la tercera etapa del certamen musical de Telefe. En esta fase, los coaches Lali Espósito, Luck Ra, Soledad y Miranda! contarán con la asistencia de sus co-coaches: Zoe Gotusso, Cazzu, El Chaqueño Palavecino y Emmanuel Horvilleur, respectivamente.

Los referentes de cada equipo sorprendieron con nuevos looks y bromearon sobre su vestuario. “Estamos sencillos”, ironizó uno de ellos, mientras que Luck Ra remató con humor: “Yo me cambié, pero no me bañé”.

En los Knockouts, dos participantes de un mismo equipo se enfrentan interpretando una canción cada uno, y su coach decide quién continúa en el certamen. Tal como ocurrió en la etapa anterior, Las Batallas, cada coach tiene la posibilidad de “robar” hasta dos concursantes de otros equipos.

“Lo que va a pasar en los Knockouts no pasó nunca. Los co-coaches están acá para las presentaciones”, adelantó Occhiato antes de que Zoe Gotusso, Cazzu, El Chaqueño Palavecino y Emmanuel Horvilleur ingresaran al estudio. “Es un lujo tenerlos. Son artistas espectaculares”, destacó el conductor.

La gala comenzó a las 21.50 con un piso de 11,5 puntos de rating, posicionándose como líder en su franja horaria.