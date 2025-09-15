La Voz Argentina: comienza una semana de emoción y enojo de los fanáticos

Después de una serie de postergaciones que generaron malestar entre los seguidores, La Voz Argentina tiene previsto su regreso a la pantalla de Telefe este lunes 16 de septiembre.

El exitoso reality de canto no se emitió ni el viernes ni el domingo, en el marco de los cambios inesperados en la grilla del canal.

En las últimas semanas, el programa también había sido desplazado por la transmisión de eventos deportivos, entre ellos los partidos de la selección argentina, lo que provocó confusión y quejas entre los fanáticos. Pese a los inconvenientes, el ciclo continúa registrando altos niveles de audiencia y se mantiene como uno de los productos más fuertes de la emisora.

La expectativa ahora se centra en la gala de este lunes 15 de septiembre, donde se presentarán los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti, en el marco del “Segundo Round” de la competencia.

Los seguidores confían en que la programación se mantenga estable y que no haya nuevas suspensiones que interrumpan el desarrollo del certamen.