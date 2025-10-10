La Voz Argentina: Cuatro candidatos y un final ¿anticipado?

El exitoso reality musical de Telefe, La Voz Argentina, llega a su gran final este domingo 12 de octubre, luego de una edición en la que volvió a brillar el talento de artistas de todo el país. Entre ellos estuvo el sanjuanino Jaime Muñoz Cantos, quien emocionó al público con su interpretación de “Naranjo en Flor” junto a su padre Esteban, conocido como “El duende de la guitarra”. Pese a la ovación que recibieron, no lograron avanzar a la instancia final.

El cierre del certamen definirá, por voto del público, quién se quedará con el título entre los cuatro finalistas: Milagros Amud (equipo de Soledad Pastorutti), Eugenia Rodríguez (team Miranda!), Nicolás Behringer (Luck Ra) y Alan Lez (Lali Espósito).

Premios y oportunidades para todos

Durante las últimas galas Nico Occhiato, reveló en plena emisión los premios oficiales que se llevarán los participantes que llegaron hasta las últimas instancias del programa musical más visto de Telefe: dinero y oportunidades en la industria musical.

“El ganador de La Voz Argentina se va a llevar 70 millones de pesos y además un contrato con el sello discográfico Universal para lanzar su música”, anunció el conductor. Además, adelantó que el primer puesto se irá a su casa con un Volkswagen Tera.

Sin embargo, aclaró que no solo el primer lugar tendrá recompensa. El segundo no se va con las manos vacías, sino que se lleva $30 millones. El tercero obtiene $15 millones y el cuarto, $5 millones.

Encuestas y spoilers

Con los cuatro finalistas ya están definidos, el gran ganador de esta nueva edición del reality musical está entre Alan Lez del team Lali, Nicolás Behringer del team Luck Ra, Milagros Gerez Amud del team Soledad y Eugenia Rodríguez del team Miranda!.

Como era de esperar, en las redes sociales ya comenzaron a circular los primeros sondeos al respecto. Algunos fanáticos de La Voz hicieron sus propias encuestas que permitieron dar cuenta quiénes son los favoritos de la edición 2025. Según una publicación realizada por el usuario de X @JulianFunky, en la que participaron 237 personas, el ganador sería Nicolás con el 55,7% de los votos, seguidos de Alan. Por su parte, el usuario @Sebittase hizo otra en la que participaron 385 personas, quienes dieron por ganador también a Nicolás con el 49,4% de los votos.

¿Qué se viene?

Con la final musical en puerta, el canal ya prepara otro plato fuerte: el estreno adelantado de “MasterChef Celebrity”, que finalmente saldrá al aire el lunes 13 de octubre a las 22 horas, un día antes de lo anunciado originalmente.

La conducción estará a cargo de Wanda Nara, con un jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. En tanto, Nati Jota y Grego Rossello liderarán la transmisión por streaming, con el tono distendido que los caracteriza.

El reacomodamiento en la grilla se debe a un compromiso deportivo: la Selección Argentina disputará un amistoso en Miami el martes 14, y Telefe transmitirá el partido en vivo. Por eso, el canal decidió adelantar sus principales producciones para no interrumpir el prime time.

De esta manera, la pantalla de Telefe promete un fin de semana de alto impacto: primero, la emoción y el talento de La Voz Argentina; luego, el regreso a la competencia culinaria más famosa del país.