Desde este lunes 11 de agosto, La Voz Argentina inicia una nueva fase de competencia: los Knockouts. El ciclo, conducido por Nico Occhiato y con Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! como coaches, promete sumar emoción al certamen que ya conquistó al público argentino.

La Voz Argentina: debutan los "Knockouts" en el reality de Telefe

En esta instancia, dos participantes de un mismo equipo interpretarán una canción cada uno, y su coach deberá elegir quién continúa en el programa. Además, cada coach tendrá la posibilidad de “robar” hasta dos concursantes de otros equipos.

Lali y Zoe Gotusso.
Para la preparación de los artistas, los coaches contarán con el apoyo de destacados referentes de la música actual, quienes actuarán como co-coaches y, por primera vez, también estarán presentes en el escenario principal para participar en la decisión final. Las duplas serán: Cazzu junto a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur con Miranda!, Zoe Gotusso con Lali y el Chaqueño Palavecino junto a Soledad.

Miranda con Emmanuel Horvilleur.
La programación se completa con el React de La Voz, de domingo a viernes, conducido por Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo. Además, continúa El Regreso, segmento en el que Karina, como quinta coach, otorga segundas oportunidades a concursantes eliminados, junto a Sofi Martínez, los lunes y miércoles.

Luck Ra con Cazzu.
La Sole con el Chaqueño Palavecino.
