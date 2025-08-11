La Voz Argentina: debutan los "Knockouts" en el reality de Telefe
Este lunes arranca una nueva instancia de expulsión de los participantes del certamen de música.
Desde este lunes 11 de agosto, La Voz Argentina inicia una nueva fase de competencia: los Knockouts. El ciclo, conducido por Nico Occhiato y con Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! como coaches, promete sumar emoción al certamen que ya conquistó al público argentino.
En esta instancia, dos participantes de un mismo equipo interpretarán una canción cada uno, y su coach deberá elegir quién continúa en el programa. Además, cada coach tendrá la posibilidad de “robar” hasta dos concursantes de otros equipos.
Para la preparación de los artistas, los coaches contarán con el apoyo de destacados referentes de la música actual, quienes actuarán como co-coaches y, por primera vez, también estarán presentes en el escenario principal para participar en la decisión final. Las duplas serán: Cazzu junto a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur con Miranda!, Zoe Gotusso con Lali y el Chaqueño Palavecino junto a Soledad.
La programación se completa con el React de La Voz, de domingo a viernes, conducido por Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo. Además, continúa El Regreso, segmento en el que Karina, como quinta coach, otorga segundas oportunidades a concursantes eliminados, junto a Sofi Martínez, los lunes y miércoles.