En la noche del domingo, el sanjuanino Eduardo Desimone, de 21 años de edad, vivió una noche muy especial al demostrare que el público lo respalda y sigue firme en La Voz Argentina.

En la gala en vivo del fin de semana, el joven cantante logró imponerse en la votación telefónica y aseguró su continuidad en el certamen musical más visto del país.

Luego de no ser elegido en la instancia de los Playoffs, el joven junto a otros participantes sanjuaninos, como el caso de Jaime Muñoz Cantos, comenzaron una intensa campaña en redes sociales solicitando el apoyo del público.

Desimone formaba parte del grupo de seis participantes del equipo de Luck Ra que se jugaban la permanencia. Finalmente, se ubicó en el tercer puesto entre los más votados, lo que le permitió acceder a la próxima fase: el esperado “todos contra todos”.

En esta instancia, cada participante deberá brillar en el escenario con presentaciones en vivo, y una vez más será la audiencia quien tendrá la última palabra.

Con estos resultados, el team de Luck Ra quedó conformado de la siguiente manera: