La Voz Argentina: Eduardo Desimone se queda en la competencia gracias al apoyo popular
El joven cantante sanjuanino fue uno de los elegidos en la votación telefónica del ciclo de Telefe.
En la noche del domingo, el sanjuanino Eduardo Desimone, de 21 años de edad, vivió una noche muy especial al demostrare que el público lo respalda y sigue firme en La Voz Argentina.
En la gala en vivo del fin de semana, el joven cantante logró imponerse en la votación telefónica y aseguró su continuidad en el certamen musical más visto del país.
Luego de no ser elegido en la instancia de los Playoffs, el joven junto a otros participantes sanjuaninos, como el caso de Jaime Muñoz Cantos, comenzaron una intensa campaña en redes sociales solicitando el apoyo del público.
Desimone formaba parte del grupo de seis participantes del equipo de Luck Ra que se jugaban la permanencia. Finalmente, se ubicó en el tercer puesto entre los más votados, lo que le permitió acceder a la próxima fase: el esperado “todos contra todos”.
En esta instancia, cada participante deberá brillar en el escenario con presentaciones en vivo, y una vez más será la audiencia quien tendrá la última palabra.
Con estos resultados, el team de Luck Ra quedó conformado de la siguiente manera:
- Thomas Dantas.
- Nathalie Aponte.
- Lucas Barros.
- Emma Roach.
- Federico Mestre.
- Nicolás Behringer.
- Enrique & Tomás Olmos.
- Eduardo Desimone.