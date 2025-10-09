La nueva gala de La Voz Argentina dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada y una definición llena de sorpresas. Alan Lez fue elegido por Lali Espósito como el finalista de su equipo y competirá en la gran final del certamen musical, dejando atrás al querido participante sanjuanino Jaime Muñoz.

El episodio comenzó con una presentación inolvidable de Jaime, quien interpretó el clásico tango “Naranjo en flor” junto a su padre, Esteban Muñoz. La dupla emocionó a todos los presentes en el estudio. “Qué placer, Esteban. Felicitaciones”, expresaron los jurados luego de la actuación.

Con la voz entrecortada, Esteban agradeció la oportunidad de acompañar a su hijo en el escenario: “Un honor poder acompañar a mi hijo en estas instancias”, dijo, visiblemente conmovido.

Lali Espósito, quien sigue de cerca el crecimiento de Jaime dentro del programa, también se mostró emocionada:

“¡Qué hijo te mandaste, Esteban! Qué orgullo este niño. No hay nada como los hijos. Debe ser una locura amar de esa manera y ver cómo a un hijo le brota talento. Me emocionó porque es algo muy especial. Jaime, sos increíble y, siendo tan joven, mantenés un respeto enorme por la música.”

El joven sanjuanino respondió con gratitud: “Es muy lindo porque lo hacemos todos los días en casa. Mi primer escenario fue con él. Soy todo lo que soy gracias a él.”

El clima de ternura se extendió en el estudio cuando Luck Ra comentó: “Esteban, siento que ya ganaste con el hijo que tenés ahí.”

Sin embargo, la competencia debía continuar. El encargado de cerrar la gala fue Alan Lez, quien interpretó “La grasa de los capitales”, de Serú Girán, y deslumbró al jurado. “No puedo explicar el orgullo que me da que seas Team Lali. Una vez más redoblaste la apuesta. Te felicito y te quiero”, expresó la artista al anunciar su elección final.

“Pienso que ahora se vienen cosas muy buenas, no solo para mí, sino para todos”, dijo Alan tras conocer la noticia, agradeciendo el apoyo del público que lo ovacionó de pie.

De esta manera, Alan Lez representará al Team Lali en la gran final de La Voz Argentina, mientras que Jaime se despidió entre aplausos y el reconocimiento de sus compañeros, dejando una huella de talento y emoción en el programa.