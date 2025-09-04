La Voz Argentina continúa avanzando en la etapa de los Rounds y, esta vez, el foco estuvo puesto en el equipo de Miranda!, integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas. La dupla pop tuvo que enfrentar una noche de definiciones y despidió a dos de sus participantes, en una gala atravesada por el suspenso y los empates en el puntaje.

Tras las presentaciones musicales, el dúo decidió salvar de manera directa a Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra y Pablo Cuello, asegurándoles un lugar en la competencia. Sin embargo, el regreso de Leandro Colman por decisión del público había dejado al equipo con un integrante extra, lo que obligó a una doble eliminación.

El conductor Nico Occhiato explicó que nuevamente se produjo un triple empate en las calificaciones del jurado, lo que generó tensión al momento de definir los nombres. Finalmente, reveló que Sofía Verna y Aimel Sali fueron los más votados y lograron avanzar, mientras que Colman quedó automáticamente eliminado por haber obtenido el puntaje más bajo.

Antes de comunicar los resultados, Ale Sergi se dirigió a sus participantes con un mensaje emotivo: “El consejo más importante que podemos darles no tiene que ver con la interpretación ni con el canto, sino con la oportunidad que ustedes están viviendo. Nosotros deseamos de puro corazón que la sepan aprovechar. Abrácense a este momento”.

La segunda eliminación de la noche recayó en Josué Cordero, después de que Miranda! decidiera salvar a Joaquín Martínez Urrutia y Thomas Guzmán.

Con estas definiciones, el Team Miranda! quedó conformado por siete integrantes que siguen en carrera: Joaquín Martínez Urrutia, Thomas Guzmán, Sofía Verna, Pablo Cuello, Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez y Aimel Sali.