El reality de canto más popular de la televisión, La Voz Argentina, regresó a la pantalla de Telefe este martes para encender la mecha de la temida fase de 4° Round, una instancia que promete dejar a más de un talento al borde del nocaut antes de la Gran Final.

La noche arrancó con mucha expectativa, especialmente para el sanjuanino Jaime Muñoz Cantos, quien subió al escenario para interpretar el clásico "Y te quiero todavía". Aunque el participante logró sortear la eliminación inmediata, el futuro sigue siendo incierto, ya que el enigma sobre quiénes abandonarán la competencia se extiende hasta la emisión de este miércoles.

El conductor Nico Occhiato fue el encargado de develar la dinámica de esta nueva etapa, que pone a prueba la estrategia y la resistencia de los teams Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky.

"Hoy tenemos enfrentamiento de todos los equipos. Hoy van a ir cantando todos los equipos", anunció Occhiato, explicando el nuevo sistema de votación: "Si hoy canta alguien del Team Lali, el resto que no son Lali tiene que votar con las tablets, del 1 al 10 como venimos haciendo".

El giro más drástico es el del "enfrentamiento cruzado": "Van a ir cantando uno de cada equipo. Luego, el que obtiene el menor puntaje de cada equipo, queda eliminado de La Voz Argentina", sentenció el conductor, subiendo la presión a niveles históricos.

Bloqueos y olvidos inesperados

La adrenalina se sintió en el escenario, y el nerviosismo se cobró dos víctimas en forma de blooper. La jornada se tornó "complicada" para varios participantes que, pese a su talento, quedaron condicionados por fallos en sus presentaciones.

El momento más tenso lo protagonizó Iara Lombardi del Team Lali, quien, al interpretar “Sarà perché ti amo” de Ricchi e Poveri, sufrió un notorio bloqueo. Apenas comenzada la canción, la joven se quedó en silencio por largos segundos, con la música sonando de fondo. Aunque Iara logró retomar y culminar la performance, el traspié fue ineludible.

Un destino similar, aunque más breve, tuvo Federico Mestre. El joven participante, mientras cantaba "Ex de verdad" del dúo Ha*Ash, también padeció un lapsus y olvidó parte de la letra. Pese a la rápida reincorporación, el error no pasó desapercibido por el jurado ni por el público.

Giro de último momento

Cuando todo apuntaba a que el público conocería a los primeros eliminados de los teams Luck Ra y Lali Espósito, la producción de La Voz Argentina aplicó un cambio de último minuto que generó el enojo de los televidentes en redes sociales.

Nico Occhiato informó que la crucial decisión de los eliminados se postergaría para la gala de este miércoles. Pero la sorpresa no terminó ahí: el conductor agregó que, además, la producción podrá salvar a dos participantes, dejando al resto a merced de la votación de los jurados, donde los puntajes más bajos finalmente dirán adiós al sueño de la voz.

El reality se acerca a su etapa cúlmine y, con el suspenso prolongado y el nuevo formato de eliminación, la intriga por conocer a los próximos caídos es total. ¿Quiénes serán los primeros en abandonar el certamen a un paso de la final?