Las audiciones a ciegas en La Voz Argentina no solo son escenario de talento, sino también de historias de vida que conmueven. Así fue el caso de Clara Tapia, una joven de Palermo que cautivó al jurado con su interpretación de All I Want, pero que también conmovió al revelar parte de su historia familiar.

Clara se presentó como una amante del arte, pastelera y estudiante de psicología. En un principio, prefirió no dar su apellido: “Quiero construir mi carrera por mí misma, no por ser ‘la hija de…’”. Sin embargo, tras su actuación, terminó revelando su identidad: es hija de Carlos “el Chino” Tapia, exjugador de la Selección Argentina y campeón del mundo en México ‘86.

La joven logró que tres coaches giraran sus sillas: primero Miranda!, luego Soledad Pastorutti y finalmente Luck Ra. Fiel a su palabra, Clara eligió al primer equipo que vio “la magia” en ella: “Prometí que si alguien se daba vuelta primero y veía algo en mí, me iba con esa persona. Así que, ¡Miranda!”.

Durante la charla posterior, Lali Espósito le preguntó si su padre había jugado profesionalmente, a lo que Clara respondió que sí: “Se formó en River y debutó ahí”. Entonces, se reveló la identidad de su padre, quien estaba presente en el estudio y fue invitado a pasar al escenario.

Visiblemente emocionado, el Chino Tapia tomó la palabra con la voz entrecortada: “Gracias por este lindo momento. Estamos atravesando una situación difícil con mi mujer, que está recuperándose de un tumor cerebral. Hoy estoy acá en lugar de ella. Queríamos acompañar a Clara y que disfruten este momento con nosotros”.

La actuación de Clara, sumada a su historia personal, dejó una huella profunda en el programa y en la audiencia, consolidando una de las presentaciones más emotivas de esta etapa inicial del certamen.